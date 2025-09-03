Una organización compuesta por, al menos, 14 personas se dedicaban en apariencia al robo de vehículos entre miércoles y domingo, con horario nocturno y bajo la modalidad del descuido, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El grupo era liderado por un hombre de apellido Cortés, de 48 años, quien presuntamente pagaba hasta ¢600 mil por cada vehículo sustraído.

“Cuando no lograban robar ningún automóvil, recibían un estipendio semanal de al menos ¢75 mil. Pero si concretaban el robo, el pago variaba entre ¢200 mil y ¢600 mil, dependiendo del tipo de vehículo”, explicó Randall Zúñiga, director del OIJ.

Los delincuentes utilizaban llaves falsas o rompían la escotilla del vidrio para ejecutar los robos, según la investigación iniciada en 2023.

A raíz de 32 denuncias, las autoridades judiciales realizaron nueve allanamientos en Carrillo, Alto de Poás, Sabanilla de Alajuela, Desamparados, Vázquez de Coronado, Hatillo 8, Belén y El Cairo de Siquirres.

El grupo habría operado en distintos puntos de San José, Alajuela, Heredia y Cartago.

“Documentamos 32 denuncias. Solo en un fin de semana robaron siete vehículos en La California y Barrio Escalante. Tenían horarios definidos y, en promedio, sustraían entre uno y tres automóviles por semana”, detalló Zúñiga.

Autoridades encontraron varios vehículos sustraídos.

Durante el operativo, las autoridades detuvieron a 10 personas, incluyendo al líder de la banda. Además, dos integrantes ya cumplían prisión preventiva en Cartago y en la cárcel de La Reforma.