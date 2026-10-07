Grupo criminal estaría comercializando “ranchos” en precario

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Una estructura criminal tendría el control de 20 “ranchos” en el precario “Gracias a Dios”, en Sagrada Familia, según autoridades de la Policía Municipal de San José.

Así lo indicó Marcelo Solano, director del cuerpo policial, tras realizar la intervención número 18 de búnkeres durante este 2026.

Las autoridades municipales han derribado por lo menos dos viviendas desocupadas que, al parecer, estaban siendo destinadas al narcomenudeo.

“En ese precario al menos 20 ranchos más están actualmente desocupados y al menos otros dos funcionan como bodegas comerciales”, explicó.

Solano indicó esta semana a Grupo Extra que la estructura criminal que tomó la zona podría estar ingresando entre ¢3 y ¢5 millones diarios por la venta de drogas en un solo punto de venta.

“Un grupo delictivo estaría comercializando algunas de estas propiedades, generando capitales ilegales por el alquiler habitacional y estableciendo en otros sus puntos para el tráfico de drogas”, agregó.

Las personas consumidoras de drogas ingresaban constantemente y, de acuerdo con los cálculos de la Policía Municipal de San José, entre 300 y 500 personas acudían a uno de los búnkeres desmantelados.

En una de las intervenciones fue detenido un sujeto que tenía antecedentes policiales y judiciales por el ingreso de drogas a centros penitenciarios.

Para el jerarca policial, la mayoría de las personas en este precario están amenazadas o atemorizadas por el grupo delictivo; sin embargo, hay otros vecinos que estarían cooperando con las actividades de narcomenudeo.

El alcalde de San José, Diego Miranda, señaló que realizan un trabajo interinstitucional con el objetivo de que la mayoría de las personas que viven en el precario sean reubicadas en otro lugar.

Esto se debe a que se tiene previsto que, en las próximas semanas, se desmantele este sitio para erradicar la problemática relacionada con la venta de drogas.