Gritos de vecina permitieron que requerido por OIJ escapara de allanamiento

Los gritos de una vecina durante un allanamiento permitió que un hombre requerido por las autoridades escapara del lugar.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó un operativo en Roxana de Pococí en Limón, durante la tarde de este jueves.

Las autoridades realizaron las diligencias con el objetivo de detener a miembros de una familia que vendían droga en la zona.

Según la versión de testigos, al momento en que los agentes judiciales se bajaron del vehículo para tomar un callejón a la orilla de una quebrada, se escuchó a varias personas gritar que corrieran, lo que permitió a uno de los objetivos huir.

A pesar de lo ocurrido, los agentes judiciales lograron la detención de algunas personas de la vivienda allanada.

Con información de corresponsal.