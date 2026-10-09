Gritos de joven alertan a policías y detienen a hombre por acoso

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Un hombre de 33 años fue detenido por la Fuerza Pública este viernes tras ser sospechoso del presunto delito de acoso sexual predatorio en contra de una menor de edad.

Según las autoridades, el hecho ocurrió en barrio Tournón, en San Francisco de Goicoechea, cuando oficiales escucharon voces de “auxilio”, “ayuda”, ante lo cual dieron respuesta inmediata.

Al llegar al sitio, ubicaron a una joven que presuntamente había sido objeto de aparente acoso por parte del hombre, por lo que quedó detenido y fue presentado ante la Fiscalía de Flagrancia del ll Circuito Judicial de San José.

Lea además: Cae alias “Tonina”, líder de una banda narco en Heredia