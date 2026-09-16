Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La sueca Greta Thunberg y otros activistas criticaron al cantante británico Ed Sheeran después de que el rapero Macklemore fuera apartado de su gira por hacer comentarios propalestinos durante un concierto.

Sheeran negó estar detrás de la decisión de echar a Macklemore, que atribuyó al promotor de la gira. Pero pese a ello, varios teloneros anunciaron que también abandonaron la ‘tournée’.

“Ed, aquí solo hay una víctima: el pueblo palestino”, dijeron Thunberg y el grupo activista Humanti Project, en una publicación en Instagram el martes por la noche.

Según una publicación de Sheeran, en la que subrayó que la decisión fue de los promotores, los recintos de la gira “comunicaron que cancelarían los espectáculos si él (Macklemore) seguía como telonero”.

Pero la polémica continuó con la partida de otros cuatro artistas que acompañaban a Sheeran como teloneros, en solidaridad con el rapero estadounidense.

“Esta es una señal clara e innegable de que la conciencia global ha cambiado. La normalización de un estado de apartheid y los intentos de blanquear o justificar sus acciones ya no serán tolerados”, señalan Thunberg y el resto de activistas en la publicación.

La controversia nació a principios de mes en un concierto en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. En plena actuación, Macklemore gritó “¡Palestina libre!” y dijo a los palestinos que “no están olvidados”.

En su mensaje del martes, Sheeran abordó su decisión de no comentar públicamente sobre temas políticos, especialmente la guerra en Gaza.

“No soy cómplice. Tengo mis opiniones personales sobre este conflicto devastador. El hecho de que elija no hablar públicamente no significa que no me importe”, afirmó.

Macklemore, conocido por éxitos como “Thrift shop” y “Can’t hold us”, ha apoyado de forma explícita a los palestinos desde hace tiempo.

En 2024 lanzó “Hind’s hall”, que rinde homenaje a Hind Rajab, una niña palestina de cinco años cuya muerte desencadenó una ola de indignación internacional.