La cantante colombiana Greeicy volverá a Costa Rica. Así lo dio a conocer la propia artista a través de sus redes sociales, donde confirmó una nueva parada de su Candela World Tour en territorio nacional.

De acuerdo con la publicación, el concierto se llevaría a cabo el próximo 29 de agosto en el Centro de Eventos Pedregal.

Hasta el momento no hay detalles oficiales sobre la producción del evento.

Ninguna empresa promotora se ha pronunciado hasta el momento, ni se han dado a conocer fechas para la venta de entradas o precios de los boletos.

La intérprete de éxitos del pop urbano ya tiene una conexión previa con el público costarricense. En visitas anteriores, Greeicy ha logrado convocar a una base sólida de fanáticos que siguen de cerca su carrera, consolidada tanto por su música como por su presencia en televisión y redes sociales.