Greeicy confirma concierto en Costa Rica

El regreso de la reconocida cantante colombiana Greeicy a Costa Rica ya es un hecho.

La artista confirmó en sus redes sociales que el país será una de las paradas de su “Candela World Tour”, una noticia que rápidamente comenzó a moverse entre sus seguidores locales.

Según lo anunciado, el concierto se realizaría el próximo 29 de agosto en el Centro de Eventos Pedregal, Heredia.

Por ahora no hay detalles sobre la producción, ni se ha informado qué empresa estará a cargo del evento. Tampoco se han dado a conocer fechas de preventa o precios de las entradas para dicho show.

Con su gira la artista está explorando sonidos afro, ritmos tropicales y pop contemporáneo, buscando un show más dinámico y visual. La gira incluye paradas tanto en Europa como en América.

La interprete no es ajena al público costarricense ya que su paso más reciente por suelo nacional fue en 2024, en una presentación privada en la que volvió a demostrar la cercanía que tiene con sus fans. Antes de eso, también había formado parte del Festival Centroamérica Picnic, donde ofreció su puesta en escena musical y logró conectar con una audiencia que desde entonces se ha mantenido atenta a su carrera.