De manera oficial el Sporting F.C. confirmó la noticia que Diario Extra publicó el pasado 31 de julio, respecto a que dejarán de jugar en Pavas y tomarán como sede el cantón de Grecia, en Alajuela. El fútbol de primera llega a tierras griegas y tendrán su propio club.

Por medio de un comunicado de prensa explican que “actualmente, el club trabaja en la remodelación de la cancha de La Argentina de Grecia, sede de sus ligas menores (categorías prospectos). La obra incluye una gradería con capacidad para mil personas.

De forma paralela, la institución desarrolla el proyecto de la Ciudad Deportiva, en una propiedad de 14 hectáreas que adquirió, actualmente está en la etapa de diseño de un estadio para cerca de 6.000 aficionados y cuatro canchas de entrenamiento. Con este paso, Sporting FC reafirma su compromiso con el crecimiento deportivo y el fortalecimiento del fútbol nacional”.

Donald Quesada, alcalde de Grecia, había indicado que estaba muy contento con la llegada de Sporting. “Les damos la bienvenida y contentos por el aporte de ellos a la parte deportiva. La gente está muy contenta, muy feliz. Aquí somos amantes del fútbol y los hermanos Maroto (Osael y José) nacieron aquí y hay un gran cariño del pueblo hacia ellos”.