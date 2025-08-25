Grecia es el equipo que tiene el peor rendimiento en el arranque de la Liga de Ascenso. Suma 2 encuentros y 2 derrotas. La primera fue en casa ante Deportivo Upala 1 a 4. Su segunda presentación fue en el estadio Chorotega de Nicoya ante Santa Cruz. Ahí el marcador fue 2 a 1.

Esto los pone de últimos en el Grupo A, el cual lo encabezan Upala, Cofutpa, Jicaral, Sarchí y Santa Cruz, todos con un juego, excepto el último club que llega a su segunda presentación.

En el B lidera Escorpiones con 4 y le siguen Pitbulls y Consultants con 3 cada uno.

En otros resultados Carmelita cae 0-1 ante Escorpiones, Sarchí vence 2-0 a Inter San Carlos y Aserrí empata con Uruguay de Coronado 0 a 0. Hoy a la 1 p.m. se miden Upala ante Cofutpa y a las 7 p.m. Santa Ana contra Cariari.