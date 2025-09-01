La provincia de Limón se transformó este fin de semana en el corazón de la cultura afrodescendiente con la edición 2025 del Gran Desfile de Gala.

Desde el mediodía, las calles se llenaron de vida con familias que llegaron con entusiasmo, cargadas con hieleras, sillas plegables, sombrillas y carpas improvisadas para asegurarse un lugar en primera fila.

A pesar del intenso sol caribeño, el ambiente nunca decayó: música, danza y sonrisas mantuvieron la energía durante toda la jornada.



El público no paró de bailar al son de la música.

Grupos coreográficos de diferentes rincones de la región desfilaron con vestuarios elaborados y coreografías que fusionaron lo ancestral con lo contemporáneo. Cada comparsa narró una historia en movimiento, desde las raíces caribeñas hasta homenajes a figuras emblemáticas de la historia local.



Las familias lucieron sus mejores conjuntos caribeños.

Las calles de Limón se convirtieron en un escenario de resistencia, arte y celebración, donde el cuerpo y el ritmo contaron lo que a veces las palabras no pueden expresar.

Emprendedores locales ofrecieron platillos típicos como el patty y el rice and beans, mientras visitantes nacionales y extranjeros se sumaron al festejo.

Daly Segura “Esta efeméride es muy importante porque recuerda todo lo que esta etnia aportó a la provincia. Estuvo cargada de muchas costumbres caribeñas propias de nuestra tierra”.