Gran primer tiempo: La Sele sale ovacionada del Saprissa

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

La Selección Nacional está sacando una victoria de 2-0 ante Haití con un desempeño que tiene a la afición muy contenta en el estadio.

Con goles de Carlos Mora y Andrey Soto, la escuadra patria mostró buenas combinaciones y un entendimiento entre sí que no se veía desde hace varios juegos.

La afición ovacionó a figuras como Keylor Navas, Bryan Ruiz (DT interino) y Carlos Mora.

Para los segundos 45 minutos esperan mantener el nivel y sacar otra victoria al mando del excapitán.