Autoridades judiciales y policiales ejecutan desde la madrugada de este jueves, una serie de allanamientos en distintos puntos de Limón, con el objetivo de desarticular estructuras vinculadas a la organización criminal liderada por Tony Peña Russell, actualmente recluido en el centro penitenciario de máxima seguridad La Reforma.

Las diligencias, que iniciaron a las 4:00 a. m., se desarrollan en al menos 12 puntos de interés, entre ellos los barrios Envaco y Limoncito, donde han sido detenidos 3 presuntos colaboradores de la agrupación.

Detenidos:

Valerín de 25 años (mujer).

Paniagua de 19 años (hombre).

Walker de 19 años (hombre).

Operativo en Limón. Foto: Issac Villalta.

Las causas

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), estas personas serían las encargadas de ocultar y recibir los vehículos que la banda utilizaba en ataques contra grupos rivales.

En Envaco, además, se vincula a los detenidos con 2 tentativas de homicidio: una contra una pareja y otra contra alias Chombo, asesinado en 2023 frente a los tribunales de Limón con armas de grueso calibre.

Operativo en Limón. Foto: Issac Villalta.

En Limoncito, por su parte, los allanamientos responden a una investigación por el ataque a balazos contra funcionarios de la Oficina de Atención y Protección de Víctimas y Testigos, quienes sobrevivieron de forma milagrosa.

Operativo en Limón. Foto: Issac Villalta.

El operativo cuenta con la participación de cuerpos élite de seguridad, como la Unidad Especial de Apoyo (UEA) de Seguridad Pública, la Unidad Especial de Intervención (UEI) y el grupo SERT del OIJ, además de fiscales de distintas provincias, dada la magnitud del caso.

Operativo en Limón. Foto: Issac Villalta.

Los investigadores califican a esta organización como una de las más violentas y peligrosas del Caribe costarricense, dedicada al sicariato, tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas.

Aunque su líder permanece en prisión, se presume que continúa dando órdenes desde el penal, lo que ha permitido mantener en operación su red de violencia.

Operativo en Limón. Foto: Issac Villalta.

El OIJ y la Fiscalía contra el Crimen Organizado mantienen la investigación abierta para esclarecer la participación de los detenidos y continuar con la desarticulación de la estructura criminal.

Operativo en Limón. Foto: Issac Villalta.

Con información del periodista Cristian Fallas.