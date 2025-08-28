La delegación juvenil de Costa Rica tuvo un arranque destacado en el Mundial de Powerlifting Sub-Junior y Junior 2025, que se celebra en esta capital hasta el 5 de setiembre. El equipo nacional suma 6 medallas: 3 de oro, 1 de plata y 2 de bronce.

Isabel Ugalde se destacó en los 63 kg, obteniendo oro en peso muerto y en el total general, además de bronce en sentadilla y press de banca. En la rama masculina, Carlos Durán ganó oro en peso muerto (66 kg), y Diego Dumani plata en press de banca (74 kg).

El evento reúne a más de 800 atletas de 50 países y se transmite por el canal oficial de la Federación Internacional de Powerlifting. La competencia es organizada por la Asociación Deportiva de Levantamiento de Potencia de Costa Rica, con sede en el Hotel DoubleTree by Hilton Cariari.