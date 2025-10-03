El Benemérito Cuerpo de Bomberos atendió la tarde de este viernes un gran incendio en el sector de San Rafael Abajo de Desamparados.

El hecho se presentó en una ebanistería, y requirió la movilización de 3 unidades extintoras, una unidad tanquero, una unidad de escape y una unidad de una unidad de ambulancia.

“El fuego se concentra mayoritariamente en la ebanistería, con pérdidas prácticamente totales, y daños menores en 2 viviendas colindantes”, confirmó Bomberos.

En el primer reporte, Bomberos informó que el inmueble era de 200 metros cuadrados y que existía la posibilidad de propagación de las llamas a otras estructuras.

“El fuego en este momento está bajo control, sin embargo, vamos a trabajar alrededor de unas 2 – 3 horas más, dado que al ser una ebanistería apila mucha madera y esto oculta varios fuegos”, destacaron las autoridades.

Cabe destacar que de momento no se reportan personas afectadas por el incidente