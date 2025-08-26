La Municipalidad de Desamparados anunció la realización de la Gran Feria de Empleo, que se llevará a cabo este miércoles 27 y jueves 28 de agosto en el Teatro Municipal La Villa, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

El evento reunirá a más de 25 empresas de distintos sectores y pondrá a disposición más de 900 plazas laborales.

Las oportunidades abarcan áreas como servicio al cliente bilingüe, mercaderistas, ejecutivos de cuenta, promotores de ventas, asistentes de pacientes, enfermería, personal médico, misceláneos, mantenimiento, bodega, ventas, choferes, operarios de producción, cajeros, ayudantes de cocina, mecánicos, puestos administrativos y gerenciales, entre muchos otros.

Entre las compañías participantes destacan:

Pequeño Mundo, KFC, Istmo Center, El Lagar, Bimbo, Grupo Nítidos, Ekono, Davivienda, Spoon y Grupo Purdy, además de empresas de los sectores de comercio, construcción, industria, transporte, seguridad y gastronomía.

Los requisitos generales para los postulantes incluyen currículum vitae actualizado, hoja de delincuencia, copia de títulos y cédula de identidad, aunque pueden variar según la empresa. Los interesados podrán entregar su CV en físico durante los días de la feria, o bien aplicar por medio de códigos QR y correos electrónicos.

Además, el evento contará con stands informativos y académicos que ofrecerán asesoría, becas de estudio y programas de interés para la población.