Gran evacuación por supuesto artefacto explosivo contra bomberos

Las autoridades se encuentran atendiendo un supuesto ataque con explosivos en las instalaciones de la estación de Bomberos en Pavas.
Se reporta que un vehículo habría lanzado una caja contra el edificio que aparentaría tener artefactos explosivos.
Ante esto, las autoridades generaron un perímetro y evacuaron locales aledaños. Se reporta que se generó un perimetro cercano a los 200 metros.
Equipos especiales van a intervenir y verificar la situación. Las autoridades destacaron que se extreman las medidas para atender la alerta.
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