Gran evacuación por supuesto artefacto explosivo contra bomberos

Las autoridades se encuentran atendiendo un supuesto ataque con explosivos en las instalaciones de la estación de Bomberos en Pavas.

Foto: Issac Villalta.

Se reporta que un vehículo habría lanzado una caja contra el edificio que aparentaría tener artefactos explosivos.

Foto: Issac Villalta.

Ante esto, las autoridades generaron un perímetro y evacuaron locales aledaños. Se reporta que se generó un perimetro cercano a los 200 metros.

Foto: Issac Villalta.

Equipos especiales van a intervenir y verificar la situación. Las autoridades destacaron que se extreman las medidas para atender la alerta.

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