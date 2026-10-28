Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Una compra puede convertirse en hospedaje para una familia que necesita permanecer cerca del Hospital Nacional de Niños o en formación para una persona joven que se prepara para su primera experiencia laboral.

Con ese propósito, McDonald’s realizará el viernes 13 de noviembre Gran Día 2026, una jornada solidaria que busca vender 75.000 Big Mac en Costa Rica.

El 100 % del monto recaudado por las ventas de esta hamburguesa se distribuirá en partes iguales: un 50 % para Casa Ronald McDonald y el otro 50 % para YouthCan!, de Aldeas Infantiles SOS.

La meta de este año también es superar los más de ₡180 millones recaudados en 2025, cuando se vendieron 68.353 Big Mac durante la jornada.

“Cada compra representa una oportunidad para continuar apoyando a familias y jóvenes”, expresó Marianela Ureña, gerente de Comunicaciones de Arcos Dorados Costa Rica.

YouthCan! de Aldeas Infantiles SOS: formación y oportunidades para jóvenes

El programa YouthCan! de Aldeas Infantiles SOS, acompaña a adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años mediante formación, orientación y herramientas que fortalecen sus habilidades personales, académicas y laborales.

Desde 2017, más de 3.903 jóvenes han recibido capacitación y formación, mientras que 880 han accedido a sus primeras experiencias laborales. En 2025, el programa benefició a 784 adolescentes y jóvenes.

El aporte de Gran Día permite financiar aproximadamente el 90% del programa, lo que contribuye a mantener sus espacios de acompañamiento.

Entre los participantes está Aarón Mejía, de 18 años, quien ha fortalecido habilidades como liderazgo, comunicación y preparación para el mundo laboral. Actualmente estudia inglés y sueña con cursar Ciencias Políticas.

También están los hermanos Saray y Josué Carvajal. Ella estudia Dirección de Empresas en la Universidad de Costa Rica y formó parte de las primeras generaciones de YouthCan!, de Aldeas Infantiles SOS, mientras que él cursa un Técnico en Criminología y ha adquirido experiencia laboral mediante una pasantía.

Durante 2025, el programa YouthCan! de Aldeas Infantiles SOS benefició a 784 adolescentes y jóvenes.

Casa Ronald McDonald acompaña a familias

La segunda organización beneficiaria es Casa Ronald McDonald, que brinda hospedaje, alimentación y acompañamiento a familias con hijos que requieren atención especializada en el Hospital Nacional de Niños.

El servicio está dirigido principalmente a familias que deben trasladarse desde zonas rurales y comunidades alejadas para acompañar a sus hijos durante los tratamientos.

Según la organización, el aporte de Gran Día representa cerca del 50 % de la recaudación anual que obtiene del sector privado para financiar sus programas y servicios.

Entre 2014 y 2025, la jornada contribuyó a brindar atención a más de 8.000 familias. Además, durante el primer semestre de 2026, Casa Ronald McDonald atendió a 482 familias y brindó 30.702 tiempos de alimentación.

¿Cómo colaborar en Gran Día 2026?

Las personas interesadas pueden adquirir desde ahora un cupón de Big Mac en preventa en los 81 restaurantes McDonald’s del país, mediante AutoMac o en la aplicación de McDonald’s.

El viernes 13 de noviembre también podrán comprar su Big Mac por los canales de venta disponibles. Ese día, los restaurantes tendrán actividades, sorpresas y la participación de figuras conocidas que apoyarán la causa.

Podés adquirir desde ahora su cupón de Big Mac en preventa en los 81 restaurantes McDonald’s del país.

Bajo el mensaje “Gracias a vos existe Gran Día”, McDonald’s invita a familias, empresas y comunidades a participar en esta jornada para que ambas organizaciones continúen con su labor.

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