“Gracias por todo”: José Saturnino Cardozo se despidió de Liberia

El técnico paraguayo José Saturnino Cardozo se despidió de Municipal Liberia luego de que quedara en firme la denegatoria de la licencia al conjunto de la Ciudad Blanca, decisión que le impedirá competir en la Primera División.

A través de un emotivo mensaje, el estratega agradeció el respaldo recibido durante su etapa con los coyotes y lamentó que su salida se diera por una situación ajena a lo deportivo.

“Hoy me toca cerrar una etapa que termina por una situación ajena a lo deportivo. Me voy con la satisfacción de haber formado un grupo competitivo que logró clasificar al club a dos semifinales consecutivas, después de varios años sin lograrlo. Además de haber contribuido al crecimiento y proyección de muchos jóvenes que hoy tienen un futuro prometedor”.

Cardozo también dedicó unas palabras a quienes lo acompañaron durante su paso por la institución.

“Gracias a los jugadores, cuerpo técnico, directiva, colaboradores y, especialmente, a la afición por su confianza y apoyo durante este camino. Me voy con la tranquilidad de haber dado todo y con la certeza de que el futbol siempre ofrece nuevas oportunidades. Gracias por todo, Liberia. Les deseo el mayor de los éxitos en el futuro. Pura Vida”.

Durante su etapa al frente del cuadro liberiano, el estratega dirigió 63 partidos y llevó al equipo a disputar dos semifinales consecutivas del campeonato nacional, una de las mejores etapas recientes del club.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra