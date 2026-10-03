“Gracias por enseñarnos a renacer”: así viven los ticos la previa de Gloria Trevi

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

El ambiente en las afueras del concierto de Gloria Trevi en el Parque Viva se vive al máximo. Fanáticos de distintas partes del país han llegado para calentar motores coreando a todo pulmón los grandes éxitos de la artista mexicana.

Grupo Extra recorrió las afueras del Anfiteatro para conversar con los fanáticos y descubrir qué canciones los han acompañado, qué significa la artista para ellos y cuál sería el mensaje que le darían si pudieran tenerla frente a frente.

Entre la multitud destacan seguidores como Henry, quien tuvo la fortuna de encontrarse con la cantante durante diez minutos a su llegada al aeropuerto y convertirse en uno de los primeros en abrazarla.

Para él, la música de la regiomontana tiene un valor inolvidable, destacando que “Todos me miran” fue el tema que lo acompañó tras una gran decisión en su vida. Su compañero Álvaro compartió cómo “El favor de la soledad” se convirtió en su refugio y consuelo durante un periodo triste de su vida.

Eduardo, vecino de Alajuela, afirmó que si tuviera diez segundos frente a ella le diría: “Gracias por enseñarnos a renacer de las cenizas”. Según explicó, la clave del éxito continuo de Gloria Trevi radica en su capacidad para reinventarse como el ave fénix y convertir la adversidad en una fortaleza que inspira a distintas generaciones.

Pasión intergeneracional y el sueño del escenario

El entusiasmo se contagia entre seguidoras como Jendry y Jerlin, quienes viajaron desde Pérez Zeledón. Jendry definió a Gloria como una “mujer demasiado fuerte” y recordó cómo “con los ojos cerrados” la acompañó en un momento de despecho.

Durante los sondeos previos, las preferencias entre los fans se dividen entre himnos como “Dr. Psiquiatra”, “Pelo suelto”, “Todos me miran”. Sin embargo, la gran coincidencia de la noche es el anhelo de la fanaticada de subir a la tarima y cantar con la estrella mexicana.