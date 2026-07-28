Gorillaz llegará por primera vez al país

La reconocida banda británica Gorillaz anunció oficialmente que visitará a Costa Rica como parte de su gira internacional y ofrecerá un concierto el sábado 14 de noviembre en Parque Viva, Alajuela.

La noticia fue confirmada por la productora Jogo, que dio a conocer el anuncio a través de sus redes sociales oficiales, donde además destacó que esta será la única presentación de la agrupación en toda Centroamérica.

La venta de entradas se realizará a través de la tiquetera en línea: eticket.cr y, según informó la productora, los boletos estarán disponibles a partir de las próximas semanas, sin embargo, hasta el momento no se han revelado los precios que tendrán las mismas.

“Traer a Gorillaz por primera vez a Costa Rica representa justamente eso: Hacer realidad una visita que los fanáticos han esperado durante muchos años y seguir elevando la oferta de espectáculos internacionales en el país”, señaló Adrián Gutiérrez, gerente general de Jogo.

La visita de esta agrupación representa ela llegada de una de las bandas virtuales más exitosas e influyentes de la música, reconocida por éxitos como “Feel Good Inc.”, “Clint Eastwood”, “On Melancholy Hill” y “DARE”.