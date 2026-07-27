Gorillaz confirma concierto en Costa Rica

Los seguidores de Gorillaz ya tienen una cita marcada en el calendario. La reconocida banda británica anunció oficialmente que regresará a Costa Rica como parte de su gira internacional y ofrecerá un concierto el próximo sábado 14 de noviembre en Parque Viva, en Alajuela.

La noticia fue confirmada por la productora Jogo, que dio a conocer el anuncio a través de sus redes sociales oficiales, donde además destacó que esta será la única presentación de la agrupación en toda Centroamérica.

La venta de entradas se realizará a través de eticket.cr y, según informó la productora, los boletos estarán disponibles a partir de la próxima semana. De momento, no se han revelado los precios ni las localidades para el espectáculo.

La visita de Gorillaz representa el regreso de una de las bandas virtuales más exitosas e influyentes de la música, reconocida por éxitos como “Feel Good Inc.”, “Clint Eastwood”, “On Melancholy Hill” y “DARE”, además de sus colaboraciones con artistas de talla mundial.

Con este anuncio, Costa Rica se convierte en la única parada de Gorillaz en la región centroamericana, por lo que se espera la llegada de fanáticos de distintos países para disfrutar del esperado espectáculo en noviembre.