La Junta de Protección Social (JPS) anunció que el domingo 14 de diciembre se realizará el esperado Sorteo Extraordinario de Navidad, conocido como el Gordo Navideño 2025.

Este es el más grande y tradicional del país, en el cual se pretende repartir ₡26.000 millones en premios.

Foto: Catalina Mairena.

Plan de premios

Primer premio: ₡8.000 millones (₡1.600 millones por emisión).

Segundo premio: ₡800 millones (₡160 millones por emisión).

Tercer premio: ₡400 millones (₡80 millones por emisión).

Premios adicionales: 15 premios de ₡6 millones, 25 premios de ₡3 millones, 30 premios de ₡2 millones y 77 premios de ₡1 millón.

Dicho sorteo consta de 5 emisiones de 100.000 billetes cada una, con 40 fracciones por entero.

El precio de la fracción es de ₡2.000 y el entero tiene un valor de ₡80.000.

Foto: Catalina Mairena.

Promocione exclusivas del Gordo Navideño 2025

Este año se habilitarán cuatro promociones exclusivas:

Activación de fracciones para ganar enteros del gordo navideño.

Activación de fracciones para ganar premios en efectivo.

Coleccionable digital.

Activación compras en web www.jpsenlinea.go.cr del Gordo Navideño.

Promoción enteros Gordo Navideño:

8 sorteos, 1 por semana, donde se premiará con 100 enteros del gordo navideño, por semana.

gordo navideño, por semana.

Promoción flash compras mediante página www.jpsenlinea.go.cr del gordo navideño 10 sorteos, 1 por semana

gordo navideño 10 sorteos, 1 por semana

Coleccionable gordo navideño:

Completar álbumes digitales con 12 números activando fracciones del Gordo Navideño.

Fecha del sorteo: Jueves 18 de diciembre

Además, para los sorteos de consolación, la JPS tendrá 2 promociones:

Activación de fracciones, fecha del sorteo: viernes 09 de enero 2026

Coleccionable digital, fecha del sorteo: miércoles 7 de enero 2026

Foto: Catalina Mairena.

Desde la JPS esperan que este Gordo represente un impacto social y económico positivo.

Se tiene una expectativa económica de ₡3.700 millones para las personas vendedoras de lotería.

Además, se prevén más ₡370 millones para el Fondo Mutual y de Beneficio Social para los Vendedores de Lotería (FOMUVEL).

Por otra parte, se esperan más de ₡650 millones en impuestos para el Ministerio de Hacienda y más de ₡5.000 millones destinados a las organizaciones sociales que forman parte de la misión de la JPS.