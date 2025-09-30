La Junta de Protección Social (JPS) anunció que el domingo 14 de diciembre se realizará el esperado Sorteo Extraordinario de Navidad, conocido como el Gordo Navideño 2025. Este es el más grande y tradicional del país, en el cual se pretende repartir ¢26.000 millones en premios.

El plan de premios contempla un primer premio de ¢8.000 millones (¢1.600 millones por emisión), un segundo premio de ¢800 millones (¢160 millones por emisión) y un tercer premio de ¢400 millones (¢80 millones por emisión).

También se entregarán 15 premios de ¢6 millones, 25 premios de ¢3 millones, 30 premios de ¢2 millones y 77 premios de ¢1 millón. Dicho sorteo consta de cinco emisiones de 100.000 billetes cada una, con 40 fracciones por entero. El precio de la fracción es de ¢2.000 y el entero tiene un valor de ¢80.000.

Este año se habilitarán cuatro promociones exclusivas: activación de fracciones para ganar enteros del Gordo Navideño, activación de fracciones para ganar premios en efectivo, un coleccionable digital y la activación de compras en la web jpsenlinea.go.cr del Gordo Navideño. La promoción de enteros incluye ocho sorteos, uno por semana, donde se premiará con 100 enteros del Gordo Navideño cada semana. Además, se realizará una promoción flash de compras mediante la página jpsenlinea.go.cr, con 10 sorteos, uno por semana. En cuanto al coleccionable del Gordo Navideño, se podrán completar álbumes digitales con 12 números activando fracciones, con fecha del sorteo para el jueves 18 de diciembre.

Adicionalmente, para los sorteos de consolación, la JPS tendrá dos promociones: activación de fracciones, con sorteo el viernes 9 de enero de 2026, y el coleccionable digital, cuyo sorteo será el miércoles 7 de enero de 2026.

Desde la JPS esperan que este Gordo represente un impacto social y económico positivo. Se tiene una expectativa económica de ¢3.700 millones para las personas vendedoras de lotería. Además, se prevén más de ¢370 millones para el Fondo Mutual y de Beneficio Social para los Vendedores de Lotería (FOMUVEL). Por otra parte, se esperan más de ¢650 millones en impuestos para el Ministerio de Hacienda y más de ¢5.000 millones destinados a las organizaciones sociales que forman parte de la misión de la JPS.