“Gordo Julio” estará 6 meses en prisión preventiva

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El Juzgado Penal de Cartago dictó 6 meses de prisión preventiva contra el presunto líder criminal de apellidos Gómez Pérez, conocido como “Gordo Julio”, y cuatro de sus colaboradores.
La medida cautelar también recae sobre los sujetos de apellidos Solano Mora, Godinez Zúñiga, Rojas Solano y Canales Alaniz, quienes son vinculados con una estructura dedicada al tráfico local de drogas y a una serie de hechos violentos en la zona.
Según las investigaciones de las autoridades policiales, la detención de Gómez , quien fue localizado en Orotina, es clave para desarticular una red responsable de múltiples balaceras y ataques.
La hipótesis judicial sostiene que el grupo del “Gordo Julio” selló una alianza estratégica con las bandas “Los Gery” y “Los Chacales” con el objetivo de combatir a una agrupación rival denominada “Los Maruja”.
A pesar de la solicitud de prisión preventiva para todos los implicados, el panorama legal varía para otros miembros de la banda:
El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades intentan establecer la conexión directa de estos sujetos con los crímenes de sangre que han marcado el inicio de año en la provincia.