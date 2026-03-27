“Gordo Julio” estará 6 meses en prisión preventiva

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

El Juzgado Penal de Cartago dictó 6 meses de prisión preventiva contra el presunto líder criminal de apellidos Gómez Pérez, conocido como “Gordo Julio”, y cuatro de sus colaboradores.

La medida cautelar también recae sobre los sujetos de apellidos Solano Mora, Godinez Zúñiga, Rojas Solano y Canales Alaniz, quienes son vinculados con una estructura dedicada al tráfico local de drogas y a una serie de hechos violentos en la zona.

Según las investigaciones de las autoridades policiales, la detención de Gómez , quien fue localizado en Orotina, es clave para desarticular una red responsable de múltiples balaceras y ataques.

La hipótesis judicial sostiene que el grupo del “Gordo Julio” selló una alianza estratégica con las bandas “Los Gery” y “Los Chacales” con el objetivo de combatir a una agrupación rival denominada “Los Maruja”.

Las medidas

A pesar de la solicitud de prisión preventiva para todos los implicados, el panorama legal varía para otros miembros de la banda:

Pérez Brenes: Deberá firmar cada 15 días, mantener domicilio fijo y tiene prohibido ingresar al Proyecto Manuel de Jesús Jiménez.

Deberá firmar cada 15 días, mantener domicilio fijo y tiene prohibido ingresar al Proyecto Manuel de Jesús Jiménez. Méndez Chaves: Recibió las mismas medidas que Pérez Brenes, a pesar de que la Fiscalía solicitó prisión; ante esto, el Ministerio Público presentó una apelación.

Recibió las mismas medidas que Pérez Brenes, a pesar de que la Fiscalía solicitó prisión; ante esto, el Ministerio Público presentó una apelación. Valverde Brenes: No se le dictó ningún tipo de medida cautelar, resolución que también fue apelada por la Fiscalía.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades intentan establecer la conexión directa de estos sujetos con los crímenes de sangre que han marcado el inicio de año en la provincia.