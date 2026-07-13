Gordito de Medio Año: Quedan 5 fracciones por cambiar

La Junta de Protección Social (JPS) informó que todavía quedan cinco fracciones de los premios más importantes del Gordito de Medio Año que no se han cambiado.

Saray Barboza, gerente comercial de la institución, hace un llamado a los ganadores a que no dejen pasar el tiempo y que revisen en todos los lugares posibles donde puedan haber guardado sus fracciones.

“La Junta ya pagó 1.778 millones de colones en premios correspondientes a este sorteo. Aún nos queda una fracción del primer premio y cuatro del segundo, por lo cual, invitamos a los ganadores a que revisen y no dejen pasar esta oportunidad”, mencionó.

El premio mayor, que corresponde al número 79 con la serie 179, se vendió en Heredia y en San José.

Sorteo se realizó el pasado 5 de julio.

Por su parte, el segundo premio fue para el número 24 con la serie 135.

El tercer premio en importancia ya se pagó por completo.

Los ganadores del Gordito de Medio Año tienen hasta el 23 de setiembre para hacer válido el canje por sus premios.