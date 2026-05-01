La diputada entrante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, brindó su visión de cara al inicio de su trabajo como congresista en el periodo 2026-2030 y afirmó que hay temas innegociables de su parte.
Pese a que proyecta ser una oposición responsable, Gordienko dejó claro que no apoyará propuestas oficialistas que “debiliten la división de poderes”.
“Espero hacerlo con decoro y con dignidad. Todo aquello que tienda a erosionar o debilitar nuestra democracia o a la división de poderes, no contará con mi voto y contará con una oposición férrea. Eso no quiere decir que yo no esté abierta a reformas importantes para que la economía funcione mejor, que tengamos un estado que no obstaculice”, aseveró.
Asimismo, señaló que aún no tiene claro cuál será el primer proyecto que presentará pese a que se enfocará en temas sociales.
“No lo tengo definido, empezamos con sesiones extraordinarias así que vamos a ver qué presenta el oficialismo. Pero todo lo que tiene que ver con educación, desarrollo humano, salud, la Caja (Costarricense de Seguro Social), todo lo que tenga que ver con agenda social es muy importante. Hay recortes bárbaros que hemos visto al sector social”, reseñó.
La socialcristiana sentenció sus declaraciones aclarando su línea discursiva frente al control político, aspecto en el que se ve debatiendo con respeto y sin caer en descalificativos.