Para celebrar sus 20 años, Google Translate lanzó una de sus funciones más solicitadas: la práctica de pronunciación con inteligencia artificial y presentó la lista de palabras más traducidas globalmente en este periodo.

Según la plataforma, la frase más traducida a nivel mundial es simplemente: “Gracias”.

Posteriormente le siguen palabras como:

¿Cómo está?

Hola

Te amo

Por favor

Lo que comenzó en 2006 como un modesto experimento de IA basada en estadísticas, ahora es un motor global que ayuda a la población mundial. Ya no se trata solo de traducciones palabra por palabra; la plataforma está evolucionando para preservar la conexión humana real en conversaciones fluidas.

Lo nuevo de Google

Se está aprovechando sus modelos de IA Gemini para ir más allá de la traducción tradicional, presentando herramientas como:

Feedback de pronunciación al instante: Disponible en la app para Android, analiza la voz del usuario y ofrece correcciones inmediatas antes de una conversación en el mundo real. Actualmente se encuentra disponible en EE. UU. e India para inglés, español e hindi.

Disponible en la app para Android, analiza la voz del usuario y ofrece correcciones inmediatas antes de una conversación en el mundo real. Actualmente se encuentra disponible en EE. UU. e India para inglés, español e hindi. Traducción “Live” con auriculares: La plataforma ahora actúa como tu traductor personal en tiempo real, rastreando el contexto de la charla y conservando el tono y el ritmo original de la persona que habla.

La plataforma ahora actúa como tu traductor personal en tiempo real, rastreando el contexto de la charla y conservando el tono y el ritmo original de la persona que habla. Dominio de jergas y emojis: Gracias a Gemini, Translate ahora comprende modismos difíciles y jerga local. Además, a través del Modo IA en Búsqueda, las personas están traduciendo jerga de la Generación Alfa (como “mogging” o “maxxing”), e incluso pidiendo que los textos se traduzcan a emojis.

Gracias a Gemini, Translate ahora comprende modismos difíciles y jerga local. Además, a través del Modo IA en Búsqueda, las personas están traduciendo jerga de la Generación Alfa (como “mogging” o “maxxing”), e incluso pidiendo que los textos se traduzcan a emojis. Traducción del Lenguaje de Señas Americano (ASL): El interés de búsqueda por traducciones en ASL ha alcanzado un máximo histórico en los últimos cinco años, y los usuarios están usando el Modo IA para entender mejor sus matices.

El interés de búsqueda por traducciones en ASL ha alcanzado un máximo histórico en los últimos cinco años, y los usuarios están usando el Modo IA para entender mejor sus matices. Práctica potenciada por IA: Cerca de un tercio de los usuarios móviles utilizan la app para aprender idiomas. Una nueva experiencia interactiva permite establecer objetivos de aprendizaje, practicar escenarios del mundo real y medir el progreso diario.

Los datos de Google Translate: