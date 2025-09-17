Google Maps recientemente lanzó una nueva actualización, en donde su función Street View muestra cada vez más zonas del país.

Esta herramienta lo que permite es seguir a través de Maps, de manera interactiva calles a lo largo del territorio nacional.

Un video compartido por el creador de contenido, Rainbolt, muestra lo que fue el proceso de “escaneo” de diferentes localidades del país.

Este influencer, reconocido por ser jugador de GeoGuessr (juego de geografía), fue invitado por Google a seguir de cerca esta experiencia.

“Ayudé a Google Maps a capturar partes de Costa Rica que nunca habían estado en Street View”, destaca en los primeros segundos del video.

El creador de contenido destacó que al llegar al país por primera vez no sabía qué esperar. Afirma que fue como explorar algo familiar, pero a la vez desconocido.

A lo largo del video, cuya duración es de apenas 6 minutos y 23 segundos, exploran en el vehículo de Google diferentes zonas, en donde incluso llegan a atravesar un río.

“Esto es un momento monumental … Qué increíble ruta”, destacó Rainbolt durante este trayecto.

Durante el video recalcan la importancia que posee esta herramienta, destacando la ayuda que trae a los pequeños negocios.

“Street View es fundamental para las pequeñas empresas. Poder dar a cualquier persona en el mundo acceso para que mire y tenga una nueva visión de lo que va a obtener, incluso antes de tener que ir allí es muy importante”, mencionan en el video.

El influencer describió la experiencia como una de las coberturas más increíbles que existen.

“Esta fue una experiencia muy especial. Fui el primero en estudiar Costa Rica antes de su lanzamiento, así que me voy más inteligente y agradecido por toda la gente que conocí”, comentó.

¿Cómo puedo utilizar Street View?

Todas las personas pueden utilizar esta herramienta desde cualquier dispositivo.

Desde el celular solo basta con ingresar a Google Maps e ingresar el lugar que quieren observar.

Posteriormente, en la esquina inferior izquierda aparecerá un recuadro con una pequeña imagen. Al tocar allí ingresará directamente al Street View, para moverse solo debe tocar las flechas en la dirección que desee ir.

Desde la computadora el proceso es similar, pero con un pequeño cambio.

Con normalidad se ingresa a Maps y se busca la ubicación de interés. Ahora, en esta ocasión, se busca en la pantalla la figura de una “personita”, la cual se debe arrastrar hasta alguna de las calles de su interés.

Cabe destacar que en la computadora las calles disponibles con Street View se marcan de color azul.