Gemini, la aplicación de IA de Google, está implementando nuevas herramientas que otorgan a los usuarios un mayor control sobre su privacidad y cómo se utilizan sus datos en las interacciones con la inteligencia artificial.

Entre las novedades se encuentran los chats temporales, una función que permite iniciar conversaciones con Gemini que no se usarán para personalizar futuras interacciones ni para entrenar modelos de IA.

Además, llegan los controles de datos actualizados, novedades en cómo se gestiona la actividad y las subidas de archivos, además de un nuevo ajuste para el audio y las grabaciones de Gemini Live.

Foto: AFP.

Detalles:

Conversaciones temporales:

Estas conversaciones no aparecerán en tu historial (“Conversaciones recientes” ni “Actividad en las aplicaciones de Gemini”).

(“Conversaciones recientes” ni “Actividad en las aplicaciones de Gemini”). Se guardarán por solo 72 horas únicamente para permitir que Gemini responda y por motivos de seguridad.

únicamente para permitir que Gemini responda y por motivos de seguridad. La función se implementará progresivamente en los próximos días.

Gestión de la actividad (“Conservar la actividad”):

El ajuste “Actividad en las aplicaciones de Gemini” cambiará de nombre a “Conservar la actividad” en las próximas semanas.

en las próximas semanas. Si este ajuste está activado , tus conversaciones y una parte de las subidas posteriores al 2 de septiembre (como archivos, videos, pantallas y fotos compartidas con Gemini) se usarán para mejorar los servicios de Google.

, tus conversaciones y una parte de las (como archivos, videos, pantallas y fotos compartidas con Gemini) se usarán para mejorar los servicios de Google. Tienes la opción de desactivar “Conservar la actividad” para evitar este uso o gestionar y eliminar tu actividad en cualquier momento.

para evitar este uso o gestionar y eliminar tu actividad en cualquier momento. Si el ajuste anterior estaba desactivado, “Conservar la actividad” también lo estará por defecto, a menos que lo actives.

Control sobre audio y grabaciones de Gemini Live:

Un nuevo ajuste se lanzará en los próximos días, permitiéndote decidir si tu audio (al usar el botón del micrófono) y tus grabaciones de Gemini Live (audio, video y pantallas compartidas) se usan para mejorar los servicios de Google.

se lanzará en los próximos días, permitiéndote decidir si tu audio (al usar el botón del micrófono) y tus grabaciones de Gemini Live (audio, video y pantallas compartidas) se usan para mejorar los servicios de Google. Este nuevo ajuste estará desactivado por defecto, pero puedes activarlo cuando quieras.

Google continúa utilizando revisores humanos para mejorar sus servicios, incluyendo el entrenamiento de modelos de IA generativa, pero desvincula las conversaciones de tu cuenta para proteger tu privacidad antes de enviarlas a proveedores de servicios.

La compañía asegura que cuenta con protecciones técnicas de datos y proporciona herramientas para que controles tu experiencia con Gemini, en línea con sus principios de privacidad.