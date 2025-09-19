La Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (Factra) dirigió este viernes un allanamiento en Guadalupe de Cartago, donde detuvo a un hombre de apellido Gómez, sospechoso de delitos de trata de personas con fines de explotación sexual en perjuicio de su hijo menor de edad.

La investigación se originó gracias a un aviso de la empresa Google, que detectó almacenamiento de videos con contenido sexual infantil en cuentas asociadas al sospechoso.

El hallazgo fue notificado al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (NCMEC), entidad que trasladó el caso a las autoridades costarricenses.

El imputado también es investigado por producción, difusión y tenencia de material de abuso sexual infantil, dentro de la causa 22-022054-0042-PE. Durante la diligencia, agentes de la Sección de Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisaron computadoras, teléfonos y dispositivos electrónicos vinculados con las conductas delictivas.

El NCMEC, con sede en EE.UU., recibe reportes obligatorios de los proveedores de internet a través del sistema CyberTipline, mecanismo creado por el Congreso estadounidense para combatir la explotación sexual infantil en línea.

En apariencia, los primeros abusos ocurrieron en 2018, cuando la víctima tenía alrededor de siete años. El sospechoso habría cometido las agresiones y al mismo tiempo produjo y almacenó el material.

Años después, en 2022, Gómez habría utilizado servicios de almacenamiento en la nube para guardar al menos cinco videos de abuso sexual infantil que involucrarían a otra víctima.

La FACTRA tomará la declaración indagatoria del detenido y, posteriormente, solicitará medidas cautelares ante el Juzgado Penal de Cartago.