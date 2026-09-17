Gonzalo Ramírez pide al TSE investigar supuesto ofrecimiento indebido a Abril Gordienko

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

El diputado del partido Pueblo Soberano (PPSO) Gonzalo Ramírez Zamora solicitó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) abrir una investigación preliminar por las declaraciones de la legisladora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Abril Gordienko sobre un supuesto ofrecimiento de votos a cambio de dinero durante la campaña electoral anterior.

Gordienko manifestó en el Plenario Legislativo que un supuesto pastor cristiano le habría ofrecido 42.000 votos a cambio de ₡420 millones.

Ramírez pidió que se determine si existió una propuesta concreta, quién la realizó y si existen comunicaciones, reuniones, intermediarios, documentos o movimientos de recursos relacionados con el supuesto ofrecimiento.

En el documento, el legislador señala que los hechos, de comprobarse, podrían guardar relación con el artículo 279 del Código Electoral, referente al delito contra la libre determinación del votante. No obstante, aclara que corresponde a las autoridades verificar si existió algún delito y establecer las eventuales responsabilidades.

Entre las diligencias solicitadas figura requerir a Gordienko que precise las circunstancias en que habría recibido el ofrecimiento, la identidad de quien supuestamente lo realizó y la existencia de testigos, comunicaciones o documentos.

También pide verificar si existe una denuncia formal y determinar si hay elementos relacionados con financiamiento político o entrega de recursos.

No denunció

Mediante un comunicado de prensa, la socialcristiana explicó por qué no interpuso una denuncia sobre lo ocurrido.

“La propuesta se dio durante campaña, a la cual por supuesto, me negué. Dada la preocupación e indignación que sentí, consulté con mis abogados. Ellos me indicaron que, como resultado de la negativa absoluta de mi parte de acceder a esta propuesta, la ausencia de pruebas, la falta de consumación del hecho, y en vista de que ninguno de los dos éramos funcionarios públicos en ese momento ni hubo fondos públicos de por medio, la denuncia no tenía forma de prosperar, es decir, lo sucedido no tipificó como delito. Por ende, desde mi despacho estamos considerando la viabilidad de una propuesta de reforma al Código Electoral para prevenir que ofertas impropias como estas se repitan y sean sancionadas en caso de que ocurran”, afirmó.