Gonzalo Castellón, un multifacético cultural 

El arte costarricense perdió una de sus voces más queridas tras el fallecimiento de Gonzalo Castellón Vargas a sus 74 años.

Un hombre quien tuvo múltiples talentos artísticos ya que fue tenor, abogado, historiador y escritor, cuya pasión por la cultura dejó una huella profunda en el país, al igual que en diferentes generaciones de jóvenes al ser exdirector de la Compañía Lírica Nacional.

“El Ministerio de Cultura y Juventud lamenta profundamente el fallecimiento del señor Gonzalo Castellón Vargas (1951-2025), quien fue director de la Compañía Lírica Nacional, impulsando la excelencia artística en el país”, compartió la institución en sus redes sociales.

Su formación lo llevó desde la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica hasta las aulas y escenarios italianos, donde perfeccionó su talento en la Scuola di Perfezionamento Presso al Teatro alla Scala y en el Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán.

Durante su tiempo como director de la Compañía Lírica Nacional, se convirtió en un defensor incansable de la ópera costarricense.

Impulsó a jóvenes intérpretes, abrió espacio para nuevas voces y ayudó a que el género ganara fuerza en la escena cultural del país.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes llenos de cariño, recuerdos y gratitud de familiares, amigos y colegas que compartieron con él algún escenario o conversación.