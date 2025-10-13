Una golpiza en plena vía pública en el sector de Santa Teresa de Cóbano en Puntarenas, quedó grabada por cámaras de la zona.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hizo recientemente público el video donde se aprecia el suceso con el fin de identificar a los sospechosos, que figuran como sospechosos del delito de Lesiones.

Sobre los hechos

En apariencia, un hombre se encontraba a un costado de vía pública. En ese momento otro sujeto llegó al lugar y sin motivo alguno, supuestamente lo agredió.

Ante esta situación, el ofendido intentó defenderse, lo que provocó que en apariencia varios sujetos que andaban con el supuesto agresor se unieran a la golpiza.

Este caso tuvo lugar el 21 de agosto del presente año a las 11:00 p.m.

Descripción del OIJ sobre los sospechosos

Sospechoso 1: Masculino, entre 20 y 30 años de edad, tez trigueña clara, cabello oscuro, contextura gruesa, estatura entre 1.70 a 1,80 metros de altura, vestía camiseta negra.

Sospechosos 2: Vestían camiseta negra.

Sospechoso 3: Vestía camiseta azul.

Cualquier información que se pueda brindar se debe comunicar al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencia.