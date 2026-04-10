Golpean a red costarricense ligada al cártel de Sinaloa

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Una serie de allanamientos realizados en Puntarenas y Guanacaste permitió a las autoridades detener a tres sospechosos vinculados con una estructura criminal que brindaba apoyo logístico en Costa Rica al cártel de Sinaloa.

Los operativos, ejecutados por agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD), se concentraron principalmente en San Jerónimo de Esparza, donde fueron intervenidas dos viviendas ubicadas a pocos metros de distancia.

De forma paralela, se desarrolló otro allanamiento en la provincia de Guanacaste.

Como resultado de estas acciones, se reportó la detención de dos hombres en Puntarenas, identificados con los apellidos Arias y Varela, así como un tercer sospechoso en Guanacaste, de apellido Morales, todos costarricenses.

“La Policía de Control de Drogas con apoyo de la DEA y el FBI y el DIAC de Seguridad Pública dan un golpe a una estructura que daba apoyo logístico al cartel de Sinaloa, el cual trasegaba droga por vía aérea saliendo estos aviones tanto de Colombia como de Ecuador, repostaban combustible en pistas clandestinas y proseguían viaje hacia México”, explicó el ministro de seguridad, Mario Zamora.

De acuerdo con la investigación, estas personas cumplían funciones clave dentro de la organización, principalmente relacionadas con la logística para el tráfico internacional de drogas, en especial el suministro de combustible para aeronaves utilizadas en vuelos clandestinos.

Durante los allanamientos, las autoridades lograron decomisar varios indicios que refuerzan esta hipótesis.

Recuento final del operativo

Droga

• 115 gramos de marihuana

• 25 gramos de cocaína

Dinero

• ¢1.828.000 en efectivo

Armas y municiones

• 13 municiones calibre 9 mm

• 56 cartuchos calibre 12



Otros indicios

Cinco estañones vacíos con fuerte olor a combustible.

Según las autoridades, el combustible decomisado estaría directamente relacionado con operaciones de tráfico aéreo ilegal, utilizadas por la organización para trasladar droga fuera del país.

Uno de los casos que más llamó la atención fue el de Varela, quien presuntamente utilizaba un camión dedicado a la venta de verduras para transportar el combustible, como parte de las estrategias de la red para evadir controles policiales. Además, se trataría de un atleta de la Selección Nacional de Amputados de fútbol. Las diligencias forman parte de la fase final de una investigación más amplia que busca desarticular por completo esta estructura criminal, la cual operaba en el país como punto de apoyo para envíos internacionales de droga.

“El año pasado habíamos logrado la captura de una de estas aeronaves con 840 kg de cocaína y en este momento la investigación prosiguió con el apoyo internacional y hoy se están dando cuatro allanamientos, dos en Guanacaste, dos en Puntarenas. Vamos a proseguir este trabajo conjunto tanto con DEA y FBI en la lucha contra el narcotráfico para liberar a Costa Rica de este flagelo”, agregó Zamora. Los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público, donde enfrentarán cargos por tráfico internacional de drogas.



Una de las tres personas detenidas.



Vehículo que era utilizado por el grupo criminal.



Otro detenido por la PCD en una vivienda.