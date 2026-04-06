Golpean a comerciante y le roban hasta el carro en Alajuela

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Tres sujetos asaltaron un local comercial en Villa Flores de Alajuela luego de agredir al propietario, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El asalto ocurrió aproximadamente a las 8:30 p.m del domingo. De acuerdo con la institución, los sujetos despojaron de 50 mil colones al propietario del negocio.

Luego del asalto, los sujetos se dieron a la fuga en un vehículo de la víctima, el cual fue ubicado por agentes de la Fuerza Pública en una propiedad minutos después del incidente.

Las autoridades capturaron a uno de los sospechosos, de 22 años, según OIJ.

De momento, los hechos continúan bajo investigación.