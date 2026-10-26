Golpe en Cieneguita: Intervienen 15 estructuras por venta de drogas

Tras una orden sanitaria para la clausura y demolición del sitio conocido como Back Track

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Un operativo interinstitucional realizado este lunes permitió el desalojo y la demolición de un conjunto de edificaciones en el sector de Cieneguita, provincia de Limón.

Las infraestructuras intervenidas operaban en apariencia como bar clandestino, cuartería, búnkeres y otras actividades informales.

La intervención se llevó a cabo tras la emisión de una orden sanitaria por parte del Ministerio de Salud para la clausura y demolición del sitio conocido como Back Track, señalado como un punto destinado a la supuesta venta y consumo de sustancias estupefacientes.

Desglose de las instalaciones intervenidas

Freddy Guillén, director regional de la Fuerza Pública en Limón, explicó que la labor policial brindó soporte a la Municipalidad de Limón para intervenir al menos 15 estructuras. Según el reporte oficial, el sitio albergaba:

  • Dos inmuebles utilizados presuntamente como viviendas.
  • Un bar clandestino.
  • Un atracadero.
  • Estructuras destinadas a búnkeres y cuartería.

Durante el operativo, los policías ubicaron e identificaron a 15 personas, de las cuales se detectó que dos personas contaban con una orden de presentación pendiente, por lo que se estableció la coordinación con el Ministerio Público para el trámite de ley.

Video: Freddy Guillén.