Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Un operativo interinstitucional realizado este lunes permitió el desalojo y la demolición de un conjunto de edificaciones en el sector de Cieneguita, provincia de Limón.

Las infraestructuras intervenidas operaban en apariencia como bar clandestino, cuartería, búnkeres y otras actividades informales.

La intervención se llevó a cabo tras la emisión de una orden sanitaria por parte del Ministerio de Salud para la clausura y demolición del sitio conocido como Back Track, señalado como un punto destinado a la supuesta venta y consumo de sustancias estupefacientes.

Desglose de las instalaciones intervenidas

Freddy Guillén, director regional de la Fuerza Pública en Limón, explicó que la labor policial brindó soporte a la Municipalidad de Limón para intervenir al menos 15 estructuras. Según el reporte oficial, el sitio albergaba:

Dos inmuebles utilizados presuntamente como viviendas.

Un bar clandestino.

Un atracadero.

Estructuras destinadas a búnkeres y cuartería.

Durante el operativo, los policías ubicaron e identificaron a 15 personas, de las cuales se detectó que dos personas contaban con una orden de presentación pendiente, por lo que se estableció la coordinación con el Ministerio Público para el trámite de ley.