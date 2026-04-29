Golpe durísimo para Saprissa

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol dictó una sanción de peso tras los incidentes ocurridos en el partido entre Puntarenas FC y Deportivo Saprissa, golpeando directamente a dos piezas clave del conjunto morado: Mariano Torres y Fidel Escobar.

Ambos futbolistas recibieron tres partidos de suspensión y una multa de ¢200.000 cada uno, luego de que el órgano disciplinario confirmara su conducta inapropiada hacia el comisario de Unafut, Erick Mora, durante el compromiso disputado en el estadio Miguel “Lito” Pérez.

Según el informe oficial, Torres y Escobar incurrieron en faltas como insultos, provocaciones y uso de lenguaje ofensivo contra un oficial del encuentro. El Tribunal tomó como base el reporte presentado por Mora, respaldado además por material audiovisual que circuló tras el partido, el cual resultó determinante para sostener la sanción.

El castigo se enmarca dentro de una primera infracción de este tipo para ambos jugadores, lo que evitó una penalización mayor, aunque no reduce el impacto deportivo para Saprissa, que perderá a su capitán y a uno de sus referentes defensivos en un tramo sensible del torneo.

A nivel institucional, el club tibaseño también fue sancionado por el comportamiento de su afición. De acuerdo con el artículo 71 del Reglamento Disciplinario, Saprissa deberá pagar una multa de ¢525.000 y cumplir con la clausura del 20% de la gradería de menor costo por un partido, tras registrarse peleas y disturbios en las gradas del “Lito” Pérez.

El Tribunal calificó los hechos como conducta impropia de los aficionados. Al tratarse del primer incidente de este tipo en la temporada, la medida se limitó a un cierre parcial y no a un veto total del estadio. De esta forma, Saprissa enfrenta un escenario complejo: sin Torres ni Escobar por tres jornadas y con una sanción que también golpea a la afición morada.