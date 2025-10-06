Oficiales de la Fuerza Pública realizaron un decomiso significativo de estupefacientes en San José, hallando más de 5.500 dosis de droga en el barrio María Reina de Los Ángeles en Hatillo.

Este hallazgo ocurrió como parte de la “Operación Tolerancia Cero”, una estrategia diseñada para la prevención de delitos contra la vida y contra la propiedad. La cantidad total decomisada asciende a 5.531 dosis de diversas sustancias.

Los oficiales ubicaron a 3 sujetos en una de las alamedas del barrio, quienes huyeron del lugar. Los sujetos dejaron atrás, en el suelo, una bolsa plástica de color negro.

Al revisar la bolsa, los oficiales confirmaron la presencia de droga, lo que condujo al decomiso.

Desglose de la droga

La incautación incluye una amplia variedad de sustancias, totalizando 5,531 dosis:

Tipo de Droga Cantidad (Dosis/Pastillas) Crack 2.900 dosis Cocaína 1.559 dosis Marihuana 938 dosis Pastillas de Éxtasis 78 pastillas Droga Crippy 34 dosis Droga Tusi 13 dosis Droga Cristal 9 dosis

La droga decomisada será tramitada y procesada con el Poder Judicial de San José.