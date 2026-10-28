Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

En una acción conjunta entre la Fiscalía, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), las autoridades detuvieron este miércoles a dos hombres señalados de integrar una organización criminal dedicada al tráfico de drogas.

Las capturas se ejecutaron durante un allanamiento en una torre de apartamentos ubicada en las inmediaciones de La Sabana, en San José. Los detenidos fueron identificados como un ciudadano costarricense de apellido Araya y un colombiano de apellido Bernal.

Durante la inspección del inmueble, los agentes judiciales y antinarcóticos decomisaron tres paquetes con presunto clorhidrato de cocaína, así como 85 paquetes falsos que simulaban contener estupefacientes, utilizados aparentemente para labores de engaño o logística de la estructura criminal.

Además, en el sitio se incautó un arma de fuego tipo fusil y documentación de alto interés para la investigación. Ambos imputados quedaron a órdenes del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas.