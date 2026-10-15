Golpe al narco: Capturan a 3 extranjeros con más de una tonelada de cocaína

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Una lancha en la que viajaban tres colombianos con más de una tonelada de cocaína fue interceptada por distintos cuerpos policiales y con apoyo de la DEA.

La operación se efectuó a 141 millas náuticas de Cabo Matapalo en aguas del Pacífico Sur, y contó con la colaboración de un avión de patrullaje marítimo de Estados Unidos.

En ese punto, los oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) del Guardacostas detuvieron a los hombres, identificados con los apellidos:

Urbano

Montaño

Vázquez

Video: Cortesía

La Policía de Control de Drogas (PCD) realizó las diligencias correspondientes, que permitieron decomisar 1.175 paquetes de cocaína, con un peso aproximado de un kilogramo cada uno.

De acuerdo con las autoridades, este es el tercer golpe al narcotráfico internacional en tan solo cuatro días, ya que el fin de semana la Policía de Fronteras interceptó una embarcación en el Humedal Térraba-Sierpe, Zona Sur, con 3.077 paquetes de cocaína y, en Limón, como parte de la Operación Soberanía, las autoridades decomisaron 52 kilogramos de cocaína en la Terminal de Contenedores de Moín.