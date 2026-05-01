La Fuerza Pública dio dos nuevos golpes a estructuras delictivas en los distritos josefinos de Hatillo y Hospital, en San José, como parte de la estrategia “Top 20”.

Según las autoridades, en Hatillo, realizaron una intervención en la comunidad de María Reina, donde lograron decomisar una carabina calibre 5.56, un cargador y 28 municiones de ese mismo calibre, que eran de un sujeto que al notar la presencia policial, huyó del lugar.

Foto: MSP

Por otra parte, en el sector de Las Gradas, en barrio Cristo Rey, distrito Hospital, varios individuos escaparon ante la llegada de los oficiales dejando en el sitio un bolso con armamento y dinero en efectivo.

Tras la revisión, los oficiales encontraron:

Una pistola calibre 9 mm con un cargador y 13 municiones

Una pistola calibre .22 con dos proyectiles

Un arma de fabricación casera, tipo subfusil, calibre 9 mm, equipada con un cargador y 19 municiones.

Además, ubicaron dos armas menos letales calibre 9 mm, ocho proyectiles de ese mismo calibre, así como ₡212 mil en efectivo, $420 y 10 euros.

Video: MSP- Guillermo Valenciano, Subdirector general de Fuerza Pública, comisionado

Foto: MSP