Golpe al contrabando: incautan 58,6 toneladas de mariscos y alimentos

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 24 de octubre de 2026

La Policía de Fronteras, en coordinación con otras autoridades nacionales, decomisó 58,6 toneladas de alimentos insalubres y presuntamente contrabandeados en la Zona Sur del país en lo que va del año.

El tráfico ilícito de estos productos representa un riesgo directo para la salud pública debido a las condiciones insalubres en las que se transportan, además de generar evasión fiscal al ingresar desde la frontera sur.

Fotografía MSP

En números:

58,6 toneladas: Volumen total de alimentos decomisados durante los primeros 10 meses de 2026.

Volumen total de alimentos decomisados durante los primeros 10 meses de 2026. 1.278 kilogramos: Cargamento de pulpo decomisado recientemente a un conductor que no pudo acreditar su trazabilidad sanitaria.

Cargamento de pulpo decomisado recientemente a un conductor que no pudo acreditar su trazabilidad sanitaria. 10 millones de colones: Valor estimado en el mercado local del pulpo decomisado.

Valor estimado en el mercado local del pulpo decomisado. 9 kilogramos: Cantidad de cambute incautada en el mismo vehículo.

Fotografía MSP

Otros detalles:

Punto de control: Las intervenciones principales se han realizado en el puesto del Kilómetro 35, ubicado en el distrito de Guaycará de Golfito.

Variedad de decomisos: Entre los productos incautados figuran mariscos, carnes, huevos de gallina, frutas y verduras.

Protección ambiental y sanitaria: El pulpo retenido fue entregado al Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) para su posterior destrucción. Por su parte, el cambute fue decomisado para ser desechado debido a que la captura, extracción y comercialización de este molusco marino están prohibidas en aguas costarricenses.