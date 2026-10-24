Golpe al contrabando: incautan 58,6 toneladas de mariscos y alimentos
En la frontera sur
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La Policía de Fronteras, en coordinación con otras autoridades nacionales, decomisó 58,6 toneladas de alimentos insalubres y presuntamente contrabandeados en la Zona Sur del país en lo que va del año.
El tráfico ilícito de estos productos representa un riesgo directo para la salud pública debido a las condiciones insalubres en las que se transportan, además de generar evasión fiscal al ingresar desde la frontera sur.
En números:
58,6 toneladas: Volumen total de alimentos decomisados durante los primeros 10 meses de 2026.
1.278 kilogramos: Cargamento de pulpo decomisado recientemente a un conductor que no pudo acreditar su trazabilidad sanitaria.
10 millones de colones: Valor estimado en el mercado local del pulpo decomisado.
9 kilogramos: Cantidad de cambute incautada en el mismo vehículo.
Otros detalles:
Punto de control: Las intervenciones principales se han realizado en el puesto del Kilómetro 35, ubicado en el distrito de Guaycará de Golfito.
Variedad de decomisos: Entre los productos incautados figuran mariscos, carnes, huevos de gallina, frutas y verduras.
Protección ambiental y sanitaria: El pulpo retenido fue entregado al Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) para su posterior destrucción. Por su parte, el cambute fue decomisado para ser desechado debido a que la captura, extracción y comercialización de este molusco marino están prohibidas en aguas costarricenses.