La Fuerza Pública decomisó 2.496 unidades de cervezas y más de 500 refrescos, los cuales se presume que eran contrabandeados desde Nicaragua para suministrarlos a los oreros en Crucitas.

De acuerdo con las autoridades, las cervezas eran transportadas por un costarricense durante un control de carreteras situado en la localidad de El Amparo, cantón de Los Chiles.

Mientras que los refrescos fueron abandonados por presuntos oreros al notar la presencia policial en las cercanías de Caño El Jardín, cerca de la frontera con Nicaragua.

Los productos fueron decomisados y puestos a la orden de las autoridades correspondientes, ya que no tenían el debido pago de impuestos y tampoco contaban con los permisos sanitarios de ley.

Foto: MSP