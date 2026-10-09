Golpe al bolsillo: Recope advierte nueva subida de la gasolina

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

La gasolina subiría de precio para el mes de noviembre, esto según los datos preliminares que la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) entregó a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

Las autoridades señalaron que dicho ajuste responde a las variaciones del mercado internacional, sin embargo, esto todavía deberá recibir la aprobación regulatoria.

Según las estimaciones de Recope, la gasolina súper aumentaría ¢42 por litro, hasta ¢806, mientras que la regular subiría ¢89, para alcanzar ¢808.

El diésel recibiría el incremento menor, pero sería el combustible con el precio más alto, puesto que tendría un incremento de ¢31, con un precio de ¢816 por litro. Además, el cilindro de gas licuado de petróleo de 25 libras aumentaría ¢547, hasta ¢7.719.

Karla Montero, presidenta de Recope, explicó que las tensiones internacionales y los riesgos para el suministro influyen en los costos de compra.

“Costa Rica no está al margen de la realidad. Importamos el 100% de los combustibles que consumimos, por lo que las variaciones en la oferta, la demanda y los costos internacionales de compra se reflejan en las tarifas nacionales”, señaló la presidenta de Recope.

Entre los factores que presionan los precios figuran los conflictos en Oriente Medio y los riesgos para el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz y el mar Rojo. Estas condiciones generan incertidumbre, aumentan los costos de los seguros y obligan a modificar rutas de transporte.

La presidenta de Recope, sin embargo, aseguró que desde la institución trabajan “intensamente para garantizar el abastecimiento nacional y que a Costa Rica no le falten los combustibles que mueven su economía”.

Al panorama internacional se le suma la caída de las reservas mundiales de productos refinados, los daños en infraestructura energética de Arabia Saudí y las restricciones de China a las exportaciones. También aumentaron los costos de transporte: a inicios de octubre, las ganancias diarias de los buques petroleros superaron los $500.000 y algunas tarifas de flete sobrepasaron los $1,4 millones por día.

Recope indicó que el precio definitivo de la gasolina y los demás combustibles dependerá de la resolución final de Aresep y su publicación oficial.