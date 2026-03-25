Golpe a “Gordo Julio”: Allanamientos apuntan a líder narco

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Los recientes allanamientos ejecutados en el proyecto Manuel de Jesús Jiménez, en Cartago, forman parte de una investigación contra una presunta estructura narco liderada por un sujeto conocido como “Gordo Julio”, según información de la Policía de Control de Drogas (PCD).

De acuerdo con las autoridades, esta organización estaría vinculada a conflictos con otros grupos criminales, situación que habría incidido en el aumento de homicidios en la provincia.

Como parte del operativo, la PCD realizó cuatro allanamientos en la zona, en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que también ejecutó diligencias paralelas relacionadas con el caso.