Golpe a “Gordo Julio”: Allanamientos apuntan a líder narco

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Los recientes allanamientos ejecutados en el proyecto Manuel de Jesús Jiménez, en Cartago, forman parte de una investigación contra una presunta estructura narco liderada por un sujeto conocido como “Gordo Julio”, según información de la Policía de Control de Drogas (PCD).
De acuerdo con las autoridades, esta organización estaría vinculada a conflictos con otros grupos criminales, situación que habría incidido en el aumento de homicidios en la provincia.
Como parte del operativo, la PCD realizó cuatro allanamientos en la zona, en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que también ejecutó diligencias paralelas relacionadas con el caso.
Hasta el momento, se reporta la detención de cuatro personas sospechosas de participar en la actividad ilícita, así como el decomiso de droga lista para la venta.
Las acciones fueron dirigidas por la Fiscalía de Narcotráfico y Delincuencia Organizada, con apoyo de la Unidad Especial de Apoyo (UEA), la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), la Fuerza Pública y la Policía Municipal de Cartago.
Las autoridades indicaron que la investigación se mantiene en desarrollo y no se descartan más detenciones o decomisos en las próximas horas.