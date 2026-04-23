Golpe a clan de empresario limonense: Lujo, poder y cemento

Tras un año de investigación, el OIJ desarticuló en Cahuita una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas y legitimación de capitales.

El operativo incluyó ocho allanamientos simultáneos y la captura del líder de apellido Vaz junto a cuatro colaboradores adicionales.

La banda utilizaba un hotel y una empresa de prefabricados de concreto como fachadas para lavar ganancias y adquirir vehículos de alta gama.

Estas plataformas comerciales permitían al grupo criminal mantener el control absoluto de los puntos de venta de estupefacientes en la zona.

Michael Soto explicó que el uso de estos negocios y bienes de lujo tenía un propósito estratégico para la organización: “La compra y adquisición de bienes es el objetivo de la legitimación de capitales, para desviar la atención de las autoridades”.

El grupo funcionaba originalmente como una facción del “Cártel Caribe” liderado por alias “Pecho de Rata”, pero se independizó tras la captura del extraditado.