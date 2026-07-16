Golpe a banda roba contenedores: OIJ ejecuta allanamientos

Las diligencias incluyen allanamientos en distintas viviendas, donde los investigadores buscan detener a varias personas que, según las autoridades, llevan meses bajo seguimiento y estarían vinculadas con al menos tres casos de este tipo.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantienen un operativo este jueves en distintos puntos de Alajuela, como parte de una investigación contra una banda sospechosa de dedicarse al asalto de contenedores.

Las imágenes captadas en el sitio muestran a los agentes judiciales desarrollando las inspecciones dentro de una de las propiedades intervenidas, mientras continúa la recolección de evidencia.

El operativo forma parte de las acciones del OIJ para desarticular esta presunta organización criminal, señalada de afectar al sector logístico y al transporte de carga mediante robos a contenedores.

Las autoridades no descartan que en las próximas horas se confirme la captura de sospechosos o se amplíen los detalles de la investigación, que continúa en desarrollo.