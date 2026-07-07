Golpazo suizo al corazón colombiano

La historia volvió a repetirse para Colombia. La selección cafetera quedó eliminada de la Copa del Mundo tras perder ante Suiza por penales.

Fue ampliamente superior durante los 120 minutos, generó las opciones más claras del partido, pero la falta de contundencia terminó condenándola. El empate 0-0 obligó a definir el boleto a los cuartos de final desde el punto de penal, donde Suiza fue más efectiva y se impuso 4-3.

En la definición desde los once pasos llegaron los errores decisivos. Por Colombia fallaron Davinson Sánchez y Juan Camilo Hernández, mientras que por los europeos el único que desperdició su cobro fue Manuel Akanji. Ese fallo no fue suficiente para cambiar el destino del compromiso y Suiza terminó sellando su clasificación.

La eliminación deja un nuevo golpe para el fútbol colombiano, que por tercera Copa del Mundo consecutiva se despide en los octavos de final, una barrera que sigue siendo imposible de superar.

Mientras tanto, Suiza avanza a los cuartos de final y se enfrentará a Argentina por un boleto a semifinales.

Alineaciones:

Suiza: Gregor Kobel; Nico Elvedi, Manuel Akanji, Denis Zakaria, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Ardon Jashari, Fabian Rieder; Breel Embolo

Colombia: Camilo Vargas; Johan Mojica, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez; Jhon Arias, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Luis Díaz, James Rodríguez, Luis Suárez.