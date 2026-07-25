Golfistas ticos tuvieron sólido debut en Santo Domingo 2026

La delegación costarricense tuvo un inicio alentador en el torneo de golf de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de completarse la primera ronda de competencia en los exigentes campos de Punta Cana, República Dominicana.

En la categoría masculina, Elías Mardeni firmó una tarjeta de 71 golpes, resultado que lo ubicó en la sexta posición compartida (T6) de la clasificación general. El costarricense logró superar una cancha de alta exigencia técnica y condiciones complicadas, manteniéndose desde el primer día en la pelea por los puestos de honor.

Mientras tanto, en la rama femenina, Luciana Vilchez protagonizó una destacada actuación al finalizar en el quinto lugar con una ronda de 78 golpes. La golfista nacional, además de ser la competidora de menor edad del torneo con apenas 14 años, mostró solidez y capacidad de adaptación al recorrido, lo que la mantiene con opciones de seguir escalando posiciones en las siguientes jornadas.

La competencia continuará este domingo con la disputa de la segunda ronda, en la que ambos costarricenses buscarán acercarse aún más a los líderes del certamen.

Antes de regresar al campo, Mardeni y Vilchez sostendrán una reunión con el capitán del equipo, Mauricio Zamora, para analizar el desempeño de la jornada inaugural y definir los aspectos a reforzar de cara a la segunda ronda.