Una tarde bastante desesperante, pero que terminó con una inesperada goleada. Así se vivió el duelo en el que el Saprissa aplastó 4-0 a un Municipal de Pérez Zeledón que se derrumbó en los últimos 10 minutos del partido.

Costó abrir la lata

Desde el inicio del partido, Saprissa se convirtió en un tsunami de oportunidades en menos de 20 minutos. Bryan Segura se convirtió en figura al atajar en dos ocasiones seguidas. Apenas dos minutos después, Tomás Rodríguez lo intentó, pero el balón fue sacado en la línea por un defensor. Por si fuera poco, el rebote le quedó a Bancy Hernández, pero otro defensor hizo lo de su compañero y sacó el balón cuando prácticamente ya estaba casi dentro.

Gerald Taylor lo intentaba de larga distancia, pero la esférica se estrelló en el poste. Paradela también lo intentaba de cabeza con un tiro libre de Mariano Torres, pero la “bocha” se iba rozando el horizontal.

La segunda parte tampoco se salvó de la desesperación morada, ya que apenas a los 7 minutos de comenzada, un remate de Luis Paradela fue intervenido por Segura, el balón le quedó a Bancy Hernández, pero definió mal.

Ya en el 75’, una gran jugada de Ariel Rodríguez, quien centró hacia Orlando Sinclair, terminó con un disparo que nuevamente se iba rozando por el travesaño.

Saprihora aplastante

Corrían 85 minutos cuando un disparo rastrero de Mariano Torres fue desviado ligeramente por un defensor sureño. Esto le dio poca capacidad de reacción a Bryan Segura, y el balón por fin entró para que el Ricardo Saprissa explotara del desahogo.

Se vendría el vendaval, ya que al 89’, vendría un golazo de Jefferson Brenes desde fuera del área, que no dejó picar el balón. Al 90+4’, Gerson Torres pondría el suyo a su cuenta y el tercero para la “S”, luego de una mala salida de Bryan Segura que dejó solo su arco. Por si fuera poco, al 97’ apareció inesperadamente Rachid Chirino, luego de un tiro de esquina donde nuevamente Segura salió a cazar mariposas. Este resultado le daba la posibilidad a Saprissa de seguir peleando por la parte alta de la tabla, pero Herediano ganó en Puntarenas y vuelve a la cima.